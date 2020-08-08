08.08.2020 - 11:16 |
Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB 2020 LGS yerleştirme sonuçları için kritik tarihi açıkladı
Lise tercih ve yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB 8. sınıf öğrencilerinin lise tercih işlemlerini başlatmıştı. 29 Temmuz'da sona eren tercih sürecinin ardından öğrenciler heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamladı. Şimdi sıra tercih sonuçlarının açıklanmasında. Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Süreç nasıl işleyecek?
LİSE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Ağustos tarihinde yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar açıklanacak. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr'den sorgulanacak. Tercih sonuçlarına göre öğrenciler boş kontenjanı bulunan okullar için nakil isteyebilecek.
LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı 17 Ağustos 2020'de belli olacak. 2. nakil sonuçlarının ilanı 24 Ağustos 2020'de olacak.
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