Lizozom Nedir? Lizozumun Görevi, Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Özellikle hücre içi ve hücre dışı maddelerin sindirilmesinde önemli bir görevi bulunan Lizozom, kendine benzeyen diğer yapı taşları ile organize şekilde çalışma sistemine sahiptir. Özellikle bünyesinde sindirime katkı sağlayacak özel enzimler yer alır. Böylece daha sağlıklı bir yaşam sürdürme imkanı elde edilir. Sağlıklı ve düzenli şekilde çalışması büyük öneme sahiptir.

Lizozom Nedir?

Lizozom hücre organellerinden biridir. Temel görevi hücre içi ve hücre dışında sindirimin etkin şekilde gerçekleşmesine olanak vermektir. İlk olarak farelerde yapılan deneyler ile beraber farenin karaciğerinde tespit edilmiştir. Özellikle lizozoma taşınan sindirim enzimleri ile beraber diğer organeller üzerinde senkronize şekilde çalışır.

Lizozomun Görevi Nelerdir?

Birçok farklı görevi ile beraber Lizozom özellikle memeli canlılar için büyük öneme sahiptir.

- En önemli görevi hücre içi ve dışındaki tüm maddelerin sindirilmesini sağlamaktır,

- Yaşlanmış olan enzimlerin yok edilmesine olanak verir,

- Devamlı olarak hareket ederek bazı hücrelerdeki sindirimi kolaylaştırır,

- Hücreye karşı zararlı maddelerin yok edilmesinde önemli bir görev üstlenir,

- Hücreyi tüm dış etkilere karşı korur,

- Yaşlanmış hücrelerin yok edilmesi ile beraber yeni hücrelerin çıkmasına imkan tanır,

- Anne karnında parmakları birleşik olan bebeğin parmakların ayrılmasında görev üstlenir,

- Sperm hücrelerinin uç kısmında da bulunur ve yumurtalığın etrafını çevrelemiş olan kısmın delinmesine olanak verir,

Lizozomun Yapısı

Lizozom zarla çevrili olan ve küçük, yuvarlak yapılır olarak bilinir. Bütün farklı ökaryotik hücrelerde yer alır. Özellikle materyal bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir ve homojen olmayan yapılar şekilde tanımlanmaktadır. Yapısı itibariyle diğer organeller eşliğinde ortak çalışır ve gerekli enzimleri alarak sindirim noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder.

Lizozomun Özellikleri Nelerdir?

Özellikle hücrelerin ihtiyaç duyduğu sindirimi sağlama noktasında Lizozom oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Bunu farklı organellerden elde ettiği enzimler aracılığıyla gerçekleştirir. Aynı zamanda hücre içinde yer alan ve yaşlanmış, görevini gerçekleştiremeyen organellerin sindirilmesi ve yok edilmesine olanak verir. Tüm memeli canlılarda bulunur. Asitli ve yuvarlak bir yapıya sahip olması ile beraber, parçacıklar halinde bulunmaktadırlar. Diğer taraftan lizozomun en önemli özelliği arasında hücrelerin korunması ve devamlılığının sağlanmasıdır. Hücrenin iç ve dış olmak üzere tüm farklı kısımlarını korumakla görevli olan önemli organel yapılar arasında yer alır.