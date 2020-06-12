MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Maçka Parkı’nda dehşeti yaşadı! Doktorun fotoğrafı ortaya çıktı
ABONE OL
12.06.2020 - 20:37 | | İHA

Maçka Parkı’nda dehşeti yaşadı! Doktorun fotoğrafı ortaya çıktı

Maçka Parkı’nda dün akşam saatlerinde tartıştığı kişi tarafından kırık içki şişesiyle ağır yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.

Maçka Parkı’nda dehşeti yaşadı! Doktorun fotoğrafı ortaya çıktı

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Maçka Parkı’nda psikiyatri doktoru Süleyman Dönmezler tartıştığı Emrah D. tarafından kırık içki şişesi ile boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından Emrah D. Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilerek nöbetçi savcıya ifade vermişti. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlı Emrah D. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.

Maçka Parkı’nda dehşeti yaşadı Doktorun fotoğrafı ortaya çıktı

Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Yakalandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: Yakalandı

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı!

Sıradaki Haber