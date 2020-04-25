Mahiyet Ne Demek? TDK'ya Göre Mahiyet Nedir, Ne Anlama Gelir?

Mahiyet kelimesi parçalara ayrıldığında “ma” ve “hiye” kelimelerinden oluşmaktadır. Bu kelimeler de “nedir” manası taşımaktadır.

Mahiyet Nedir?

Mahiyeti oluşturan kelimeler bir işe ya da olaya nedir sorusunu yöneltmektedir. Bu kapsamda mahiyet sözcüğü de bir nesneyi ortaya çıkaran öze yönelmektedir. Bunun yanı sıra bir nesne ve olayın ne olduğunu belirleyen asıl niteliğe de mahiyet denilmektedir.

TDK’ya Göre Mahiyet Nedir?

Mahiyet kelimesi için Türk Dil Kurumu tarafından iki ayrı sözlük açıklaması yapılmaktadır. Sözlükte yer alan açıklamalar, örnek kullanımlarıyla birlikte aşağıda verilmiştir.

Nitelik, bir şeyin özü, esas, asıl.

(Edebiyat tarihi, mahiyeti gereği edebiyat hakkında müşahhas bilgi vermezler. – Mehmet Kaplan)

İçyüz.

(Bu olayın mahiyeti araştırılmadan herhangi bir ceza etmek mümkün olmayacak.)