Mali müşavirlik görevi nedir? Mali müşavir ne iş yapar, nasıl olunur?

Gerçek ya da tüzel kişiler ile beraber kurumlar açısından; hesap bilgileri düzenleme, analiz etme, sermaye ve borç ile varlık hesap girişlerini gerçekleştirme görevlerini üstlenen kişiler mali müşavirlerdir.

Mali müşavirlik görevi nedir?

Mali müşavirlik görevi pek çok farklı alana yayılmaktadır. Görev açısından geniş bir tanımlaması olan bu meslek, bireysel ve kurumsal olarak pek çok sektör için büyük öneme sahiptir.

- Yürürlükte bulunan mevzuata bağlı olarak vergi planlama hizmet hesaplama,

- Muhasebe defteri tutma,

- Vergi iadelerini hazırlama görevi,

- Bordroların yönetimini sağlamak ile beraber gelir ve gider kontrolü gerçekleştirmek,

- Hesap bilgileri analizi ile mali tutarsızlıkları üstlenme görevi,

- İş planı analizi ve hesaplama,

- Yasa ve yönetmeliklere uygun olarak mali kayıtları ele alma,

Bu gibi daha pek çok farklı görev ile beraber mali müşavirlik, böylesi konular için bir garantör olarak çalışmaktadır.

Mali müşavir ne iş yapar?

Mali müşavirin hesapları denetlemek ve mali danışmanlık gibi görevleri bulunmaktadır. Şirketler ya da özel müşteriler için mali çalışmaların tümünü ele alır. Genel açıdan vergi ve muhasebe işlemlerinin tümünü ele alarak farklı çalışmalar yürütür.

Mali müşavir nasıl olunur?

Mali müşavir olabilmek için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Bunlar arasında muhasebe, iktisat, işletme, siyasal bölümler, kamu yönetimi ve bankacılık gibi lisans bölümleri yer alır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak da gerekmektedir.