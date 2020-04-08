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08.04.2020 - 21:14 |

Minval Nedir? Minval Üzere Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Minval Almak Ne Anlama Gelir?

Pek çok kişinin yanlış bildiği ve kullandığı minval kelimesinin gerçek anlamı merak ediliyor. Minval gerektiği zamanlarda günlük yaşam içerisinde kullanılabilmektedir. İşte Minval nedir, Minval özelliği kısaca ne demektir ve TDK ya göre minval almak ne anlama gelir sorularının cevabı.

Minval Nedir? Minval Üzere Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Minval Almak Ne Anlama Gelir?

İnsanların farklı anlamlarda bildiği minval aslında ‘yol yordam, tarz ve biçim’ anlamlarına gelmektedir. Diğer anlamları üzerinden ‘işleyiş, usul’ olarak da dile getirilmektedir. Özellikle herhangi bir yazıda veya edebi metinler ile beraber resmi kanallarda minval kelimesi çok fazla kullanılmaktadır.

Minval Üzere Kısaca Ne Demektir?

Minval üzere anlam olarak ‘Bu tarzda, bu biçimde’ anlamlarını taşımaktadır. Buna bir örnekle cevap verilecek olursa;

‘Bu minval üzere bir ay bekledik, nöbet gelmedi’ (Nazım Hikmet)

TDK’ya Göre Minval Almak Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu'na göre minval almak biçim almak şekil almak anlamı taşımaktadır. Cümle içerisinde hem sözlü hem de yazılı metinlerde bu şekilde kullanılabilir. Özellikle halk arasında yanlış bilinen minval kelimesinin; daha çok işleyiş, usul, tarz ve biçim olarak geçtiğini söylemek mümkündür.

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