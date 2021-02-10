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10.02.2021 - 11:19 |

Monolit nedir? Göbeklitepe'deki monolitin sırrı nedir?

Monolit ile ilgili ayrıntılar gündemde merak ediliyor. Göbeklitepe yakınlarında bulunan monolit gündeme geldi. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ortaya çıkan blok sonrasında monolit araştırılıyor. Peki monolit nedir?

Monolit nedir? Göbeklitepe'deki monolitin sırrı nedir?

Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki bulunan monolit gündemde konuşuluyor. Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blok sonrasında monolit ile ilgili araştırmalar başladı. Peki monolit nedir? Göbeklitepe'deki monolit sırrı nedir?

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

İsim Latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da Yunanca μονόλιϑος (monolithos) sözcüğünden gelmektedir. μονόλιϑος sözcüğü ise μόνος yani "tek" ve λίϑος yani "taş"tan türemiştir. İngilizce ve Türkçeye ise Fransızca monolithe sözcüğünden geçmiştir.

GÖBEKLİTEPE YAKINLARINDA MONOLİT BULUNDU

Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi’ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuştu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği belirlenememişti. ABD ve Avrupa medyasının haberlerinde geniş yer verdiği monolitin dün sabah yerinde olmadığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı’mızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki ‘gökyüzüne bak, Ay’ı gör’” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın kürsüden bu ifadeleri kullandığı sırada monolitin görüntüsü ile, sloganın sosyal medyada kullanımına yönelik “Gökyüzüne Bak, Ay’ı Gör” etiketi, arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

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