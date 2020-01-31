Mucize Doktor yeni fragmanda büyük şok! Ferman ölüyor mu?

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Mucize Doktor yeni bölümünde heyecan dorukta. Mucize Doktor 21. yeni bölümüyle 6 Şubat 2020 Perşembe günü 20:00'de ekrana gelecek. Peki Mucize Doktor yeni bölümünde neler olacak? Ferman ölecek mi? Doktor Ali Vefa, Ferman hocası için neler yapacak? İşe Mucize Doktor yeni bölümünde yaşanacak heyecan dolu dakikalar...

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.