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10.02.2020 - 19:10 |

Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor?

Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden biri olan Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filmi, bu akşam bir kez daha ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 2018 yılında gösterime giren ve büyük bir başarı elde eden filmle ilgili en çok merak edilen Müslüm filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi konusu nedir, hangi oyuncular oynuyor?

Müslüm filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ketche, Can Ulkay'ın yer aldığı film 2018 yılında vizyona girdi. Usta sanatçı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde sinema izleyicisi tarafından büyük beğeni ile karşılanırken 6.480.548 seyirci tarafından izlendi. 37 hafta boyunca gösterimde kalan film 84.601.127,17 TL hasılat elde etti.

MÜSLÜM FİLMİ KONUSU

Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor. Timuçin Esen’in Müslüm Gürses’i canlandırdığı filmde, Muhterem Nur'a Zerrin Tekindor, Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp hayat veriyor.

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen - Müslüm

Zerrin Tekindor - Muhterem Nur

Ayça Bingöl - Emine Akkaş

Erkan Can - Limoncu Ali

Taner Ölmez - Ahmet Akbaş

Erkan Avcı - Bahtiyar

Şahin Kendirci - Genç Müslüm Gürses

Turgut Tunçalp - Mehmet Akbaş

 MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen her şehir, hiç atlanmadan filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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