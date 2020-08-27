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27.08.2020 - 11:04 |

Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Türkiye'den yeni hamle...

Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi geldi. Son dakika haberlerine göre NAVTEX ilan eden Türkiye Doğu Akdeniz'de atış eğitiminin yapılacağını açıkladı. Peki, NAVTEX atış eğitimi ne zaman yapılacak? NAVTEX nedir, NAVTEX ilanı ne demek?

Navtex nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Türkiye'den yeni hamle...

Son dakika gelen habere göre; Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı yaparak 1-2 Eylül'de bölgede atış eğitiminin yapılacağı bildirildi. Peki, NAVTEX nedir, NAVTEX ilan etmek ne demek?

NAVTEX NE DEMEK?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

 

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