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21.12.2020 - 16:33 | | DHA

Nesrin'i denize attığı iddiasıyla yargılanan erkek arkadaşına 2 yıl hapis

Zonguldak'ta, 2017 ocak ayında kaybolan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı'yı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Erkan Kanyılmaz (20), üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu' kapsamında 2 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Nesrin'i denize attığı iddiasıyla yargılanan erkek arkadaşına 2 yıl hapis

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve 17 Ocak 2017 tarihinde ‘İnternet kafeye gidiyorum’ diyerek evden çıkan Nesrin Koçaklı'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarının ardından çalışma yapan polis ekipleri, Nesrin Koçaklı'yı bulamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dosyayı kapatmayarak çalışmasını sürdürdü. Güvenlik kameraları ve cep telefonları kayıtları ile alınan tanık beyanlarının ardından erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz, gözaltına alındı. Olay günü birlikte deniz kenarına gittiklerini ancak daha sonra ayrıldıklarını anlatan Kanyılmaz, 27 Haziran 2019'da 'kuvvetli suç şüphesi' ile tutuklandı. Erkan Kanyılmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanık Erkan Kanyılmaz, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

2 YIL HAPİS VE TAHLİYE

Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, olay günü Nesrin Koçaklı ve Erkan Kanyılmaz'ın adliye önünden geçerek liman arkasına gittiklerini ancak tanık beyanları ve alınan ifadeler doğrultusunda Kanyılmaz’ın genç kızı öldürdüğüne dair kesin ve somut delil bulunmadığını, öldürmesini gerektirecek bir husumetleri olmadığını değerlendirerek sanığın TCK 98/2 maddesinde yer alan 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu' kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Erkan Kanyılmaz’ı mağduru öldürecek bir husumeti bulunmaması, denize attığına dair delil olmaması ve dosyadaki tüm delil ve ifadelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu savcılığın mütalaasına uyarak 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Erkan Kanyılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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