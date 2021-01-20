Nur Vergin’e son görev

İstanbul’daki evinde hayatını kaybeden Vergin için dün Merkezefendi Camii’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Vergin’in yakınları katıldı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Vergin’in, Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde kendisine fahri danışmanlık yaptığını belirterek şunları kaydetti: “Bu süreçte kendisini çok daha iyi tanıma fırsatını buldum. Hocamızın bir özelliği vardı, siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum, ‘Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz’ derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha vardı, o da çok önemliydi, ‘Laikim ama laikçi değilim’ derdi. Bunlar tabii büyük önem arz eden ifadelerdi. Bu noktalarda Nur Vergin Hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan bir hocamızdı.” Vergin’in cenazesi Merkezefendi Camii avlusundaki mezarlıkta defnedildi.

Erbakan’a dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrinin başında dua etti.