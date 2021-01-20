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20.01.2021 - 07:00 |

Nur Vergin’e son görev

Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, son yolculuğuna uğurlandı.

Nur Vergin’e son görev

 

İstanbul’daki evinde hayatını kaybeden  Vergin için dün Merkezefendi Camii’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet  Müdürü Zafer Aktaş ile Vergin’in yakınları katıldı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı’nın  kıldırdığı cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nur Vergin’in, Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde  kendisine fahri danışmanlık yaptığını belirterek şunları kaydetti: “Bu süreçte kendisini çok  daha iyi tanıma fırsatını buldum. Hocamızın bir özelliği vardı, siyasetle  sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç  unutamıyorum, ‘Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz’ derdi ama hiçbir  zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha vardı, o da çok  önemliydi, ‘Laikim ama laikçi değilim’ derdi. Bunlar tabii büyük önem arz eden  ifadelerdi. Bu noktalarda Nur  Vergin Hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan  bir hocamızdı.” Vergin’in cenazesi Merkezefendi Camii avlusundaki mezarlıkta defnedildi.

Nur Vergin’e son görev

Erbakan’a dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler eski başbakanlardan  Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrinin başında dua etti.

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