Objektif Ne Demek? TDK'ya Göre Objektif Olmak Nedir, Ne Anlama Gelir?

Objektif kelimesi TDK tarafından da kelime anlamı olarak açıklanmıştır. Genellikle yapılan açıklamalara göre objektif kelimesi nesnel olmak şeklinde bir açıklamaya sahip olmaktadır.

Objektif Nedir?

Objektif kelimesi özellikle sınavlarda kelime anlamı olarak sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden birisidir. Objektif kelimesi nesnel anlamına gelir. Ayrıca subjektif kelimesinin de karşıtı olarak kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre Objektif Nedir?

Objektif olmak ya da davranmak nesnel şekilde davranmak anlamında kullanılır. TDK tarafından objektif kelimesinin açıklanması ise nesnel şekilde yani tarafsız şekilde davranmak anlamına gelir. Kişinin bir olaya ya da duruma karşı kendi fikirlerinden çok nesnel yani olması gereken gibi düşünmesi ve davranması şeklinde açıklanır. Bu kelime için bir örnek vermek gerekirse;

- Bu olayın yargıya taşınmasında daha objektif davranmamız gerekiyor.

Buradaki anlatımda kişinin tarafsız davranması gerektiği vurgulanmıştır.