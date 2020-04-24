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24.04.2020 - 23:57 |

Objektif Ne Demek? TDK'ya Göre Objektif Olmak Nedir, Ne Anlama Gelir?

Objektif kelimesi günlük hayatta, iş hayatında en fazla kullanılan kelimelerden birisidir. Bu kelimenin anlamını doğru şekilde kavramak, kelimeyi doğru şekilde kullanmamızı sağlar. Objektif kelimesi farklı dillerden kendi dilimize geçmiş bir kelimedir. İşte, objektif kelimesine ait tüm detaylar.

Objektif Ne Demek? TDK'ya Göre Objektif Olmak Nedir, Ne Anlama Gelir?

Objektif kelimesi TDK tarafından da kelime anlamı olarak açıklanmıştır. Genellikle yapılan açıklamalara göre objektif kelimesi nesnel olmak şeklinde bir açıklamaya sahip olmaktadır.

Objektif Nedir?

Objektif kelimesi özellikle sınavlarda kelime anlamı olarak sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden birisidir. Objektif kelimesi nesnel anlamına gelir. Ayrıca subjektif kelimesinin de karşıtı olarak kullanılmaktadır. 

TDK'ya Göre Objektif Nedir?

Objektif olmak ya da davranmak nesnel şekilde davranmak anlamında kullanılır. TDK tarafından objektif kelimesinin açıklanması ise nesnel şekilde yani tarafsız şekilde davranmak anlamına gelir. Kişinin bir olaya ya da duruma karşı kendi fikirlerinden çok nesnel yani olması gereken gibi düşünmesi ve davranması şeklinde açıklanır. Bu kelime için bir örnek vermek gerekirse;

- Bu olayın yargıya taşınmasında daha objektif davranmamız gerekiyor.

Buradaki anlatımda kişinin tarafsız davranması gerektiği vurgulanmıştır. 

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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