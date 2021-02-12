Öğretmenler hafta sonu il dışına çıkabilir mi? Özel araçla iller arası seyahat yasak mı, şehirler arası yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri genelgesiyle kısıtlamaları bildirmişti. Buna göre muaf olan kişiler dışında özel araçla şehirler arası seyahat kısıtlanmıştı ve toplu taşıma kullanımı şartı getirilmişti. Bakanlık Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti konulu genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi. İşte, özel araçla seyahat yasağı detayları...

ÖZEL ARAÇLA İLLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Bakanlığın yayımladığı genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verileceği belirtilmişti. İlgili zorunlu haller ise:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait E­BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

ÖĞRETMENLER HAFTA SONU İL DIŞINA ÇIKABİLİR Mİ?

İçişleri'nin 81 ile gönderdiği son yazı ile 15 Şubat'ta okulların açılmasıyla öğretmenlerin mağdur olmasının önüne geçildi. Genelgede, 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesi ve yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceği değerlendirildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası seyahatte (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatıldı. Öte yandan görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı belirtildi. Genelgede söz konusu kişilerin öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri yer aldı.