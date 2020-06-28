28.06.2020 - 00:10 | | AA
Ordu'da korkutan yangın! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Evkaf Mahallesi'nde 15 katlı bir apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 6 kişi, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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