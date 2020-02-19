Özel okul açmak için 'en az 500 metrekarelik bahçe koşulu' getirildi

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özel okul açmak isteyenler, başvuru evraklarına Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemi'ne (MEBCBS) dahil edilmek üzere bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı verileri ekleyecek.

Kişilerin, kanunda belirtilen şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Kurumlara, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda belirtilen "Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri" doğrultusunda, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası okullar ile sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı isimler konulabilecek.

Diğer kurumlara kıta, ülke, millet, tarih, rakam, yabancı kurum ve kuruluş adları verilemeyecek.

Kurumların adlarının, varsa kısaltmaları ile kullanması gerekecek. Sosyal etkinlik merkezlerinin isimlerinde ilgili belediyenin adı da yer alacak.

5 YIL GEÇMEDEN KURUM AÇMA İZNİ VERİLMEYECEK

Kanunda belirtilen fiillerin tespiti halinde idari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilecek. Soruşturma sonucu kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucu, 5 yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya devralma ya da bir kuruma ortak olma iznine sahip olamayacak.

KURUMLARIN BAHÇE DÜZENLEMESİNE YENİ KOŞULLAR

Bakanlık, kurumların binalarına ilişkin de yeni standartlar getirdi.

Buna göre, kurumların okul öncesi eğitim bölümleri; okul binasının bulunduğu alan dışında yer alacak ve her bir öğrenci için en az 1,5 metrekare bahçesi olacak.

İlkokul, ortaokul, ortaöğretim ve özel eğitim okulları; kullanım hakkının tamamı okula ait olan ve okul binasının alanı dışında her bir öğrenci için en az 2 metrekare olmak koşuluyla en az 500 metrekare bahçesi bulunan müstakil binalarda açılabilecek.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; bahçesi kurum binasının alanı dışında olan, kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil binalarda olabilecek.

KURUM DEVİRLERİNE YENİ DÜZENLEME

Bakanlık ayrıca kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için gerekli koşulları da düzenledi.

Buna göre, devir senedinin noterlikçe düzenlendiği tarihten itibaren 30 iş günü içerisinde, devralan tarafından milli eğitim müdürlüğüne başvurulacak. Bu süre bitiminden sonra yapılan devir başvurusu işleme alınmayacak.

Kurumu devralacak kişilere; vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere, tüm borç ve alacakları ve devralmadan önce kurumda yapılan inceleme, soruşturma veya denetim sonucunda verilen idari para cezalarını, kapatma cezasını da kabul edeceğini gösteren devir senedi yapılacak.

Valilikçe yapılan incelemede müracaat tarihinden önce yapılan denetimleri sonucunda kuruma ilgili kanun kapsamında verilen idari para cezasının, ödendiğinin veya taksitlendirildiği ya da özel kanunlara göre yapılandırılıp taksitlendirildiğinin belgelendirilmesi gerekecek.

İdari soruşturması bulunan veya kapatma teklifi getirilen kurumlar devredilemeyecek. Kurumun devir işleminden sonra, kişilerin gerekli şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Yangın, deprem, sel, kentsel dönüşüm, sağlık sebepleri ve mahkeme tahliye kararı gibi hallerden dolayı binayı ani olarak terk etme durumunda kalan kurumlar; müstakil bina, bahçe, derslik ve ders yapılan bölümlere ilişkin şartlar ile gerekli belgeler hariç, geçici olarak faaliyetine en çok bir yıl devam edebilecek.

Bir yıl sonunda, şartları uygun binaya nakli yapılmayan kurumlardan mazeretleri uygun görülenlere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatını veren merci tarafından bir yıl daha geçici izin verilebilecek.

Kanunda belirtilen şartları sağlamadığının tespiti halinde gerçek kişi olan kurucuya, kurumunu kapatması veya devretmesi için iki ay süre verilecek. Bu süre içerisinde kurumun kapatılmaması veya devrin gerçekleştirilmemesi halinde okulların, öğretim yılı sonunda, diğer kurumların ise uygulanan öğretim programının sonunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, veren merci tarafından iptal edilecek.

Kurucu, kurucu temsilcisi veya yönetim organında bulunan kişilerin, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı, yahut bunlarla irtibatının tespiti halinde, süre verilmeksizin kurumun kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Kurumlardan ayrılan öğrenci veya kursiyerlerin ücret iadeleri, ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılacak.

Kurumların reklam veya ilanlarında, öğrenci resimleri ve isimleri ile öğrenci başarı durum bilgileri kullanılamayacak.

BİLİMDE VE SPORDA BAŞARI SAĞLAYAN ÖĞRENCİLERE BURSLULUK İÇİN EK PUAN

MEB'in yeni düzenlemesiyle ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler dahilinde olimpik ve paralimpik branşlarda, ulusal ve uluslararası yarışmalardaki derecelerini belgelendirilen sporcular ile TÜBİTAK aracılığıyla uluslararası bilim olimpiyatları, ulusal bilim olimpiyatları ve ulusal proje yarışmalarında derece elde eden öğrencilerin ücretsiz özel okul başvurularında ek puan almalarına olanak sağlandı.