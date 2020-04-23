Özveri Ne Demek? Özveri Göstermek Ve Özveri Duygusu Nedir? 

Özveri her ne kadar 2 ayrı kelime üzerinden birleşmiş şekilde oluşsa dahi, başka bir anlam üzerinden ele alınmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında özveri kelimesi ‘Bir amaç adına ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir durum için, kişisel çıkarlardan vazgeçme, fedakarlık’ anlamlarına gelmektedir.

Özveri Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Özveri kelimesi sıklıkla Türkçede yer alan ve çok kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük daha çok fedakarlık ve kişisel çıkarları bir kenara bırakma gibi anlamlara üzerinden değerlendirilebilmektedir. Özveri göstermek ise herhangi bir konu odaklı fedakarlık gerçekleştirmek şeklinde belirtilebilir.

Aynı zamanda özveri duygusu da yine merak edilen konular arasında yer alıyor. Özveri duygusu kişinin içerisinde yer alan ve hayatındaki birçok değişik durum adına her zaman özveride bulunmak şeklinde tanımlanabilir. Özveri kelimesini tek başına ya da farklı cümleler ile bir arada kullanmak mümkün.