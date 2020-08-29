Pişkinliğe bak!

Bodrum Yalıçiftlik’te ‘S...’ isimli otelin internet sitesini bire bir taklit eden dolandırıcıların açtığı site, mahkemenin erişim engeli kararına karşı kapatılmadı. Tatil başvurusu için iletişime geçtiğimiz dolandırıcılar, dört günlük konaklama için 5 bin 900 TL’lik fatura çıkardı. Telefonla aradığımız dolandırıcı, haklarında dava olduğunu ve sitelerinin sahte olduğunu söylediğimizde ise, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Siz belli ki kıllanmışsınız. Paranızı da almışız. Hiç tatile gidip mağdur olmanıza gerek yok. Hangi şehirdeyseniz ilk nöbetçi savcılığa gidin. Beni s... (küfür ediyor) diye bir dilekçe doldurun” diyerek küfürler yağdırdı.

Milliyet, dün son dönemde özellikle Ege ve Akdeniz’de bölgelerindeki büyük otellerin internet sitelerini kopyalayan sahtekarların vatandaşları dolandırdıklarına dikkat çeken habere imza atmıştı. O otellerden biri de Bodrum Yalıçiftlik’te bulunan ‘S.....’ isimli oteldi. ‘S...’ adlı otelin internet sitesini kopyalayan dolandırıcılar, vatandaşların kredi kartlarından para çekmiş, sitesi kopyalanan otelin yönetimi, sitenin kapatılması için savcılığa başvurmuştu. Savcılık da, sulh ceza hakimliğinden sitenin kapatılması için talepte bulunmuştu. Ancak mahkeme, hiçbir mağdurun suç duyurusunda bulunmadığını belirterek ilk başta talebi reddetmiş, ardından otel yönetiminin mağdurlardan suç duyurusunda bulunmalarını istemesi üzerine sahte sitenin erişime kapatılmasına karar vermişti.









Para iadesi yalan



Ancak, önceki gün mahkemenin erişim engeli verdiği sahte internet sitesinin, hala faaliyetine devam ettiği ve vatandaşları dolandırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bunun üzerine dolandırıcıların işlettiği sahte internet sitesindeki otele 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında bir kişilik oda rezervasyon talebinde bulunduk. Rezervasyon talebimizin hemen ardından verdiğimiz mail adresine 24 saat geçerliliği olan rezervasyon teklifi gönderildi. Teklifte, “Herşey Dahil” konseptli otelin, denize bakan standart odasına yüzde 10 indirimle 5 bin 900 TL fiyat çıkarıldı. Ayrıca rezervasyonumuzu son güne kadar iptal edebileceğimiz ve yaptığımız tüm ödemenin geri verilebileceği belirtildi.