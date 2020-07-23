Prut Savaşı Kısaca Özeti: Tarihi, Sonuçları, Önemi, Nedenleri Ve Sonuçları

Prut savaşı; Rusya'nın Osmanlı'dan Kırım'ı alarak Karadeniz’e yerleşmek istemesi yine Osmanlılardan kapitülasyon alması ve boğazları ele geçirecek sıcak denizlere açılmak istemesi gibi birçok sebepten dolayı Osmanlı Rus ilişkileri gerginleşmiştir. Böyle bir ortamda sağlıklı ilişkiler kuramayan Osmanlı Devleti ve Rus çarlığı arasında çatışmalar meydana gelmiştir.



Prut Savaşı Kısaca Özeti



Rusya Osmanlı Devleti’ne sığınan Demirbaş Şarl için Osmanlı Devleti'ne ültümatom vermiştir. Bunun üzerine 1710 yılında 3. Ahmet döneminde savaşa karar verilmiştir. Ordu toplamış Nisan 1711 yılında Baltacı Mehmet Paşa komutanlığında Rus Çarı Petro üzerine Ordu gönderilmiştir. 18 Temmuz 1911 yılında savaş başlamıştır. Rusya Osmanlı Devleti’ne sığınan Demirbaş Şarl için Osmanlı Devleti'ne ültimatom vermiştir. Bunun üzerine 1710 yılında 3. Ahmet döneminde savaşa karar verilmiştir. Ordu toplamış Nisan 1711 yılında Baltacı Mehmet Paşa komutanlığında Rus Çarı Petro üzerine Ordu gönderilmiştir. 18 Temmuz 1911 yılında savaş başlamıştır.



Prut Savaşı Tarihi



Osmanlı- Rusya arasında Osmanlı gerileme döneminde meydana gelen Prut Savaşı 18 Temmuz 1911 yılında başlamıştır. Bu savaş sonunda Prut Antlaşması imzalanarak savaşa son verilmiştir.



Prut Savaşı Önemi



Prut savaşı Osmanlı Rusya arasında yapılan Dönemin en önemli savaşları arasındadır. Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya'nın Osmanlı Devleti'nde ültimatom vermesi sonucunda meydana gelen Prut savaşı Osmanlı Devleti'nin askeri anlamda başarılı olduğu halde diplomasi alanında aynı başarıyı gösteremediği bir savaştır. Prut Savaşı Osmanlı Devleti'nde padişahların sefere çıkmadığı savaşlardan bir olarak tarihe geçmiştir.

İstanbul antlaşması ile kaybedilen Azak Kalesi ve çevresinin geri alınmak istemesi.

Paltova Savaşı'nda Ruslara yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Osmanlı Devleti'ni sığınması İsveç Kralı Şarl’ın Osmanlı Devletini Rusya'ya karşı kışkırtması

Osmanlı Devleti'nin eflak ve Boğdan Beylerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

Demirbaş şarl’ı takip eden Rus askerlerinin Osmanlı topraklarına girmiş bulunması

Baltacı Mehmet Paşa tarafından kabul edilen Osmanlı ordusu sefere çıkarak Rus ordusunu kıstırmış ancak Savaşı başarılı olarak bitirememiş bunun üzerine Prut Anlaşması imzalanmıştır.



Prut Savaşı Nedenleri ve Sonuçları



Prut Savaşı Nedenleri:



- İstanbul antlaşması ile kaybedilen Azak Kalesi ve çevresinin geri alınmak istemesi.

- Paltova Savaşı'nda Ruslara yenilen İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Osmanlı Devleti'ni sığınması

- İsveç Kralı Şarl’ın Osmanlı Devletini Rusya'ya karşı kışkırtması

- Osmanlı Devleti'nin eflak ve Boğdan Beylerini Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtması

- Demirbaş şarl’ı takip eden Rus askerlerinin Osmanlı topraklarına girmiş bulunması

- Baltacı Mehmet Paşa tarafından kabul edilen Osmanlı ordusu sefere çıkarak Rus ordusunu kıstırmış ancak Savaşı başarılı olarak bitirememiş bunun üzerine Prut Anlaşması imzalanmıştır.



Prut Savaşı Sonucu:



Prut Antlaşması 1711 yılında savaş sonunda imzalanan bir anlaşmadır. Askeri anlamda başarılı olunsa da diplomatik anlamda çok başarılı olunamayan bir savaştır. Prut Anlaşması'na göre;

- Azak Kalesi ve çevresi Osmanlı Devleti'ne geri verilecek.

- Petro ve ordusu serbest bırakılacak.

- Sınırlarda bulunan Rus Kale’leri yıkılacak.

- Demirbaş Şarl ülkesine dönecek.

- Rusya daha önceden olduğu gibi Kırım hanlarına vergi ödeyecek.

- Rusya Lehistan'ın iç işlerine karışmayacak.

- İstanbul'daki kutsal ittifak savaşlarında esir düşen Osmanlı askerleri geri verilecek gibi maddeler bulunan Prut Anlaşması'nda savaşın sonuçları da böylece iki taraf için belirlenmiştir.

Özellikle Osmanlı Devleti'nin askeri anlamda başarı elde ettiği ancak diplomatik anlamda çok da başarılı olamadığı savaşlardan biri olarak Prut Savaşı da tarih kayıtlarında yerini almıştır.