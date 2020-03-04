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04.03.2020 - 07:00 | | NAMIK DURUKAN /SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Rejim uçağı düşürüldü

Bahar Kalkanı Harekâtı, İdlib’in güneyi ile Halep’in batısında başarıyla sürüyor.

Rejim uçağı düşürüldü
NAMIK DURUKAN /SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) dün İdlib’de rejime ait bir uçağı daha düşürdü. Edinilen bilgiye göre, L-39 uçağı üssünden kalkış yaptıktan sonra Türkiye sınırına doğru yöneldi. TSK’ya ait AWACS uçağı, bölgede devriye görevinde olan F-16 savaş uçaklarına tehdit uçak bilgisi verdi. Ardından F-16’lar Suriye hava sahasına girmeden uzun menzilli havadan havaya füze ile uçağı vurdu. Pilotlar paraşütle uçağı terk etti, ancak bir pilotun cesedi Cebel Zaviye bölgesinde bulundu. Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında vurulan uçak sayısı üçe yükseldi. MSB’den dün 13.00 sıralarında yapılan açıklamada da “Son 24 saatte 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi” bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Suriye Rejim Ordusu ise Rusya’nın desteği ile stratejik önemdeki Serakib’te önceki gece kontrol sağladı. Rus askeri polisinin de Serakib’te konuşlandığı öğrenildi. Rus askeri polisi, muhaliflerin ve TSK’nın operasyonlarını engellemek için bölgede kalkan görevi olmaya çalışıyor. Serakib’in alınmasıyla M5 otoyolunda rejimin kontrol sağladığı ileri sürüldü.

 

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