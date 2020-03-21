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21.03.2020 - 09:56 | | DHA

Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor

Rize’nin Güneysu ilçesinde, Tahsin Öztürk (23) corona virüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı 8 metrekarelik evde yaşamaya başladı.

Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyor
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Tahsin Öztürk, Merkez mahallesindeki evinin yanında bulunan 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine, 8 metrekarelik ağaç ev yaptı. Corona virüse karşı yaptığı tek odalı evde yaşamaya başlayan Öztürk, sokağa da çıkmıyor. Misafirlerini ise kolonya ile karşılıyor.

Corona virüs tehlikesi geçinceye kadar ağaç evde kalacağını söyleyen Öztürk, "Corona virüse karşı kendime güvenli bir yer oluşturdum. Burada kalıyorum. Tek başıma insanlardan uzak kafamı da dinliyorum. Bol bol çay içip, manzaranın tadını çıkıyorum. Bu virüsü insan taşıyor. Önlem almamız lazım. Çok ziyaretçi almıyorum gelen olursa ilk işim kolonya tutmak oluyor’’ dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR'

Arkadaşını ziyarete gelen Ethem Günay de, "Corona virüsten sonra burada kalmaya başladı. Müzik dinliyor. Sosyal medya ile vakit geçiyor. Sosyal ortamlarda durmuyor, kendince tedbir almış. Herkesi içeri almıyor. Gelenlerinde bir saat kalmasına izin veriyor. Tedbiri elden bırakmıyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlamalarında 'sosyal mesafe' uyarısıİÇİŞLERİ Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulundu.
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