Salda gölü son dakika hali nasıl? Salda Gölü nerededir? İşte son durum

Salda Gölü, Burdur'un Yeşilova ilçesinde, ilçe merkezine 4 km uzaklıkta, ormanla kaplı tepeler, kayalık araziler ve küçük alüvyal ovalarla çevrili hafif tuzlu karstik bir göldür. Göller Yöresi içinde, dışa akışı olmayan kapalı havzalı yapıdadır. Yüz ölçümü yaklaşık 44 kilometrekaredir. 184 metreye varan derinliği ile Türkiye'nin 3. en derin gölüdür. Gölde oluşan hidromanyezit minerali "biyolojik mineralizasyon"un en güzel ve güncel örneklerinden biridir.

Salda gölü, 14.03.2019 tarih ve 824 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiş, 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Salda gölü ve çevresinde Akdeniz iklimi hakimdir. Ortalama sıcaklık 15 °C'dir. En sıcak ayı olan Ağustos'da sıcaklık 30 °C'ye çıkarken en soğuk ayı Ocak ayında sıcaklık ortalaması 2 °C'ye düşer. En çok yağış olan ayı Ocakda yağış miktarı 162 mm iken en az yağış alan ayında, Temmuzda 16 mm yağış ortalamasına sahiptir.

Suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle oluşan güzel manzaranın yanı sıra, güneybatı ve güneydoğu kıyılarında yer alan küçük kumsallar alanın rekreaktif amaçlı kullanımına olanak sağlamaktadır. Salda Gölü Burdur ilinin yaklaşık 60 km batısında yer alır. Türkiye'nin en derin, en temiz, en berrak özelliklere sahip gölü olarak tanınıyor. Deniz seviyesinden yüksekliği 1140 m'dir. Göl suyunun terkibinde magnezyum, soda ve kil bulunması bazı cilt hastalıklarının tedavisinde yararlı sonuçlara sebep oluyor. Uzmanların yaptığı araştırmalara göre göl suyu sivilcelere iyi geliyor. Gölün arka kısmında kalan orman örtüsü keklik, tavşan, tilki, yaban domuzu, göl ise yaban ördeklerine ev sahipliği yapıyor. Göl içindeki suların çekilmesiyle görülmeye başlayan yedi beyaz ada bulunmaktadır.

HAREKETE GEÇİLDİ

Burdur Valiliği, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü yakınında çevre düzenlemesi yapan sorumlu firma hakkında izinsiz ve usulsüz çalışma yaptığı gerekçesiyle idari ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca ihalesi yapılan Salda Gölü'nde çevre düzenlemesi çalışmasını yürüten yüklenici firmanın, yetkili idarelerin izni olmadan Beyaz Adalar Bölgesi'nde iş makinesiyle tesviye ve taşıma yaptığının tespit edildiği kaydedildi.Alanda yapılan çalışmada gerekli özenin gösterilmediğinin belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, bunun üzerine söz konusu faaliyetin durdurulduğu belirtildi.

Salda Gölü'ndeki izinsiz müdahaleye ilişkin yetkili idare tarafından yüklenici firma ve müşavir firmayla ilgili gerekli idari işlemlerin gerçekleştirildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Valiliğimiz tarafından da sorumlu firmayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Salda Gölü çevresinde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülmesi konusunda ilgili birimlerimiz uyarılmış olup süreç, Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir.'' ifadelerine yer verildi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Gelen son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntüleri kabul etmeyeceklerini belirterek, "Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün kendilerinin kalbi, en değerli varlıklardan bir tanesi olduğunu bildirdi. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan görüntüleri asla kabul etmeyeceğini ifade eden Bakan Kurum, gerekli soruşturmayı başlattıklarını bildirdi. Bakan Kurum, Salda Gölü'nün geleceğe en doğal haliyle ulaşacağını, milletin müsterih olmasını istedi. Saldayı koruyacak olan projenin kendisi kadar, uygulama usulünün de çevreci olması gerektiğini kaydeden Bakan Kurum, şunları kaydetti:

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

"Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak. En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir. Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölünü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır.

HER AN İZLENEBİLECEK

Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Saldayı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir. İlk etapta; Saldada plansız, çarpık yapılaşmaya, gölün bilinçsizce kullanımına son verdik. Gölün hemen kıyısına otomobil girişini yasakladık, gölü kamp ve karavan görüntülerinden kurtardık, biriken çöp yığınlarını ortadan kaldırdı.