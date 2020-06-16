Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak, Melek nasıl kurtulacak?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı dün akşam izleyici karşısına çıktı. Nare, Menekşe'nin hamile olduğunu duyduktan sonra Sancar'ın adını ağzına almayacağına yemin etti. Ardından Melek'in velayetini alabilmek için harekete geçen Nare, büyük bir şok yaşadı. Menekşe, hamile olduğunu Melek ile paylaşmak istedi ve Yahya'yı Dudu ile tehdit ederek, Melek'i konağa getirmesini istedi. Yahya ise yeni eve dönen Elvan'ın tekrar gitmesinden korktuğu için Menekşe'nin dediğini yaptı. Melek, Menekşe'nin hamile olduğunu duyunca kilitlendi, ağlamaya başladı ve konuşamadı. Ardından Kavruk'un arabasının bagajına binen Melek büyük bir kaza geçirdi. Kavruk baygın yatarken, Melek ise başında çaresizce bekliyordu. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.