MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
ABONE OL
21.08.2020 - 12:52 |

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni sezon fragmanını yayınladı. İzleyicilerin merakla izlediği yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Nare ve Sancar arasında yaşanan savaş nasıl ilerliyor? Peki Sefirin Kızı 17. yeni bölümne zaman yayınlanacak, yayın tarihi belli oldu mu?

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezon her PAzartesi akşamı izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak merak konusu. Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı herkesi hayrete düşürdü. Peki Sefirin Kızı yayın tarihi açıklandı mı?

SEFİRİN KIZI 17. BÖLÜM FRAGMANI (YENİ SEZON)

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK?

Sefirin Kızı yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

 

Libya'da Hafter yanlısı protestocular Türk bayrağı yaktı!Skandal görüntüler Libya'nın Bingazi kentinden geldi. Bir grup Hafter yanlısı Libyalı, Türk bayrağını yaktılar.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Osmanlı paşasının torunu Adana'da yaşamını yitirdi!

Osmanlı paşasının torunu Adana'da yaşamını yitirdi!

Sıradaki Haber