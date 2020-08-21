21.08.2020 - 12:52 |
Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni sezon fragmanını yayınladı. İzleyicilerin merakla izlediği yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Nare ve Sancar arasında yaşanan savaş nasıl ilerliyor? Peki Sefirin Kızı 17. yeni bölümne zaman yayınlanacak, yayın tarihi belli oldu mu?
Geçtiğimiz sezon her PAzartesi akşamı izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak merak konusu. Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı herkesi hayrete düşürdü. Peki Sefirin Kızı yayın tarihi açıklandı mı?
SEFİRİN KIZI 17. BÖLÜM FRAGMANI (YENİ SEZON)
SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK?
Sefirin Kızı yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin yeni bölüm yayın tarihi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.