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14.02.2021 - 17:45 | | DHA

Şehit astsubay Semih Özbey son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen; 13 vatandaştan kimliği tespit edilen görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey'in cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit astsubay Semih Özbey son yolculuğuna uğurlandı

18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli- Erzincan Karayolu'nda alıkonulan Malatya Nüfusuna Kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Şehit Astsubay Özbey'in kimliği, Adli Tıp Kurumu'nda tespit edildi. İşlemlerinin ardından Malatya Şehit Mezarlığı'na getirilen şehit Özbey için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Özbey'inde bulunduğu törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Malatya eski Ticaret Borsası başkanı baba Gürsel Özbey, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Şadiye Özbey ve şehidin diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Özbey'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Özbey'in cenazesi, şehitlikte gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit astsubay Semih Özbey son yolculuğuna uğurlandı

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