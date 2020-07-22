MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Sende büyü var' yalanıyla taciz etti
ABONE OL
22.07.2020 - 09:40 | | DHA

'Sende büyü var' yalanıyla taciz etti

Konya'da büfeye gelen 2'si kadın 4 müşteriye 'sende büyü var' diyerek kandıran ve yaptığı seanslarla mağdurların paralarını alıp, iki kadına da fiziksel tacizde bulunduğu öne sürülen daha önce büfeyi işleten Yaşar D.ve büfecinin yeni işletmecisi İsmail U. polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Yaşar D.'nin evinde yapılan aramada ise büyü için kullanılan düğüm atılmış iplerin bulunduğu belirtildi.

'Sende büyü var' yalanıyla taciz etti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2'si kadın 4 mağdurun kendisini ‘hoca’ olarak tanıtan bir kişi tarafından dini duyguları sömürülerek dolandırıldıklarını beyan etmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis, kadın mağdurlara da seans sırasında masaj yapma bahanesiyle fiziki tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli Yaşar D.'nin (46) merkez Karatay ilçesinde devrettiği bir büfeye gelen müşterilere, 'Sende büyü var. Ben büyü bozarım. Cin çıkartırım' diyerek kandırdığı, mağdurların adreslerine gidip veya mağdurları kendi evine çağırarak para karşılığında seanslar yaptığını tespit etti.

Harekete geçen polis, daha önce büfeyi işleten ve halen büfeye sık sık gelen Yaşar D. ve büfenin yeni işletmecisi İsmail U.'yu (29) yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Yaşar D.'nin evinde yapılan detaylı aramada ise büyü yapmada kullanılan 7 adet düğüm atılmış ip ele geçirildi. 

Yaşar D.'nin emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, büfeci İsmail U.'nun da böyle bir şeyden haberinin olmadığını ileri sürdüğü belirtildi. İki şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de bıçaklı, tekme tokatlı kavga! Kimse müdahale etmediKadıköy’de bir iş yerinde iddiaya göre, iş meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada çalışan bir kişi diğer kişiyi yaraladı. Bıçak ve tekme tokatların konuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jandarmadan bayram öncesi denetim!

Jandarmadan bayram öncesi denetim!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

NASA'dan göktaşı uyarısı! 48 bin KM hızla...

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? YKS kontenjan kılavuzu...

YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? YKS kontenjan kılavuzu...

Sıradaki Haber