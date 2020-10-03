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03.10.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Şilan nerede?

İstanbul Sultangazi’de 21 yaşındaki Şilan Demir, 28 Eylül’den beri kayıp. Ailesi kızlarının, Ömer Yitük (30) tarafından zorla alıkonulduğunu öne sürüyor.

Şilan nerede?
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

Genç kadının ailesi, emniyete başvurduklarını, ancak emniyetteki yetkililerin, Şilan Demir’in reşit olması nedeniyle bir şey yapamayacaklarını söylediğini belirtiyor.

‘Hayatından endişeliyiz’

Yeğeninin hayatından endişe ettiklerini söyleyen genç kadının amcası Akdin Demir (32) şunları anlattı: “Yeğenim bu şahısla bir ay önce tanışmış. Başta yeğenimizin kendi isteğiyle gittiğini düşündük. Ancak şahsın ailesiyle iletişime geçince, çocuklarının daha önce de benzer iki olaya karıştığını ve Şilan’ın hayatının tehlikede olabileceğini bize söylediler. Hatta anne, ‘Gerekirse sizinle birlikte gelir ifade veririm’ dedi. Bunun üzerine endişemiz daha da arttı. Hem yeğenimin hem de çocuğun telefonu 5 gündür kapalı. Günlerdir karakola gidip geliyoruz. Ancak bir işlem yapılmıyor. Bize ‘Yaşı reşit, bir olay vuku bulursa gelin’ diyorlar.”

Suçlanan kişiden annesi de şikâyetçi

Şilan Demir’i alıkoymakla suçlanan Ömer Yitük’ün kardeşi Rukiye Yitük (27) de şunları söyledi: “Ömer, Şilan’la benim dükkanıma müşteri olarak gelince tanışmış. Sonra bu kaçma olayı oldu. Ağabeyim normal biri değil, sıkıntılı bir insan. Bunu bütün aile biliyor. Daha önce benzer iki durum yaşadık. Bir kadını kaçırdı sonra hemen terk etti. Geçen yıl başka bir kadın bebeğiyle kapımıza gelip, bebeğin Ömer’den olduğunu söyledi. Böyle şeyler yaşadık. Annem de kendi oğlunu bildiği için gidip kendi oğlundan şikayetçi oldu. Biz de diğer aile gibi bir an önce bulunmalarını istiyoruz.”

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