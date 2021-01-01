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01.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sinema salonları 1 Mart’a kadar kapalı kalacak

İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeyle 31 Aralık’a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021’e uzatıldı

Sinema salonları 1 Mart’a kadar kapalı kalacak

Bakanlık, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyeti, 20 Kasım’dan itibaren 31 Aralık’a kadar durdurulmuştu. Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021’e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.

Bu doğrultuda yayımlanan genelge uyarınca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak. Alınan kararlara uymayanlara, söz konusu kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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