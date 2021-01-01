Sinema salonları 1 Mart’a kadar kapalı kalacak

Bakanlık, 81 il valiliğine sinema salonlarıyla ilgili ek genelge gönderdi. Sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyeti, 20 Kasım’dan itibaren 31 Aralık’a kadar durdurulmuştu. Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021’e kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi.



Bu doğrultuda yayımlanan genelge uyarınca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak. Alınan kararlara uymayanlara, söz konusu kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.