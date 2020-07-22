Sivastopol savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Sivastopol Doğu Cephesinde yer alan bir bölge idi. Nazi Almanya’sı tarafından kuşatılan bu bölge sayesinde 2. Dünya savaşının doğu cephesinde savaş başlamış oldu. Sivastopol savaşı Almanya, Sovyetler ve Romanya üçlüsü arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Bu savaşta iki tarafta ağır kayıplar vermiştir. Fakat savaşı Nazi Almanya'sı kazanmıştır. Bu savaşta çoğu Sovyet askeri esir düşmüştür.

SİVASTOPOL SAVAŞI KISACA ÖZETİ

1. Dünya savaşında ki en önemli cephelerden biri doğu cephesi idi. Doğu cephesinde yer alan Sivastopol cephesi Nazi Almanya’sı kurulduktan sonra bir hedef haline geldi. Adolf Hitler önderliğinde ki Nazi Almanya’sı bu bölgeyi ele geçirmek için ilk kuşatmayı gerçekleştirdi. Sovyetler birliği kontrolündeki bu bölge Almanya, İtalya ve Romanya birlikleri tarafından ilk taarruz gerçekleşti. Kırım'ı ele geçirmek için Sivastopol oldukça önemliydi. Sivastopol Kırım yarımadasında yer alıyordu. İstilaya başlayan mihver kuvvetleri Sivastopol'da büyük yıkımlar gerçekleştirdi. İlk taarruzda Sovyetler birliği büyük kayıplar veriyordu.

Sovyetler birliği mihver kuvvetlerini durdurmak için deniz kontrolünü ele geçirmesi gerekiyordu. Ardından ilk hamlesi Kerç boğazının önlemini almak oldu. Kerç boğazını ablukaya alan Sovyet ordusu böylece Alman kuvvetlerinin bu bölgeden gelmesini engelledi. Sivastopol kuşatması başladığı gibi gidiyordu. Fakat kuşatma oldukça uzun sürdü. Yaklaşık 1 yıldır devam eden kuşatmada Alman ordusu da kayıplar vermeye başladı. Yaz mevsimine kadar devam eden bir kuşatma hakimdi. Devam eden kuşatma ile Alman ordusu havada ve denizde büyük bir üstünlük kurdu. Rus donanması Alman donanması karşısında varlık gösteremiyordu. İstilaya uğrayan Rus donanması büyük kayıplar verdi.

Daha fazla kayıp vermeyi göze alamayan Sovyet ordusu Alman ordusuna teslim olmuştur. Fakat kuşatma bittikten sonra da iki tarafta büyük kayıplar vermişti. Böylece Sivastopol savaşını kazanan Nazi Almanya’sı Kafkasya'ya geçişini hızlandırdı. Böylece Alman ordusu bu bölgede yer alan doğal kaynakları da ele geçirmiş oldu. Savaş sonucunda da pek çok asker yaralı ve ölü olarak ele geçirilmiştir.

SİVASTOPOL SAVAŞI TARİHİ

Sivastopol savaşı 30 Ekim 1941 yılında başlayıp, 4 Temmuz 1942 yılında Sovyet donanmasının teslim olması ile birlikte sona ermiştir.

SİVASTOPOL SAVAŞI ÖNEMİ

Sivastopol savaşı 2. dünya savaşında gerçekleşen en önemli savaşlardan biridir. Bu savaş sonucunda Almanya kırımı ele geçirdi. Böylelikle Kafkasya'ya geçişini hızlandırmış oldu. Bu kuşatma Nazi Almanya’sının hızlı bir şekilde büyümesine de sebep olmuştur. Sovyetler birliğinin en ağır kayıplar verdiği savaş olarak da bilinmektedir.

SİVASTOPOL SAVAŞI SONUÇLARI

- Savaşı mihver devleti olan Nazi Almanya'sı kazandı.

- Kırım Nazi Almanya'sının eline geçti.

- Nazi Almanya’sı büyük bir tehlike olarak görüldü.

- Nazi Almanya'sının Kafkaslarda ki doğal kaynakları ele geçirmesi hızlandı.

- Sovyet gücü dindirildi mavi durum ortaya çıktı.

- Kafkaslarda ki Nazi Almanya’sı ilerleyişi hızlandı.

SİVASTOPOL SAVAŞI NEDENLERİ

- Almanya'nın Kafkaslarda ki yer altı kaynaklarını ele geçirmek istemesi.

- Nazi Almanya'sının yayılmacı politikası.

- Sovyet gücünün dindirilmek istenmesi.

- Kırım adasının ele geçirilmek istenmesi.