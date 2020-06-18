Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu uygulanacak mı? Sınırlı sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacağı YKS ve LGS sınavlarının gerçekleştirileceği günlerde sınava gidiş ve dönüş saatlerini kapsayan bir sınırlamanın uygulamaya konulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Dün Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca LGS ve YKS sınavları gidiş ve dönüş saatleri içerisinde bir tedbir alınabileceğini duyurmuştu. Durumun hassasiyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını ifade etmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile YKS ve LGS sınavları öncesi ve sonrasında sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki Sınırlı sokağa çıkma yasakları ne zaman uygulanacak?

SINIRLI SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sınırlı sokağa çıkma yasakları bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek olan LGS ve YKS sınavları öncesi ve sonrasında gerçekleştirilecek.

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesinde ve sonrasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak

Benzer bir uygulama yine 27-28 Haziram tarihleri arasında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek olan YKS sınavında da uygulanacak.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DUYURDU

Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada Koca, hem LGS hem YKS ile ilgili sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde Bilim Kurulunun bir yaklaşımı ve önerisi bulunduğunu aktarmıştı.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLER ARASINDA UYGULANACAK?

20 Haziran 09:30'da başlayacak olan LGS'nin ilk oturumunun ardından ikinci oturum 11:30'da başlayacak. 80 dakika sürecek olan ikinci oturum 11:30'da başlayacak ve 12:50'de sona erecek. Bu verilere dayanarak 20 Haziran Cumartesi günü 08:00 13:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği öngörülüyor.