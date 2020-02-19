Son dakika! 5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!

Gelen bir son dakika haberine göre; beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Cumhurnbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen Belediye Başkanlarını isim isim açıkladı.

İşte o Başkanlar:

Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin

Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen

Siirt Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün