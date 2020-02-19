19.02.2020 - 12:33 |
Son dakika! 5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Kurulu'nda, partiye geçen 5 Belediye Başkanı'nı açıkladı.
Gelen bir son dakika haberine göre; beş Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Cumhurnbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen Belediye Başkanlarını isim isim açıkladı.
İşte o Başkanlar:
Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan
Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin
Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Önen
Siirt Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Belediye Başkanı Murat Akgün