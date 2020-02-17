Son dakika... Ankara'da okulda hareketli dakikalar! Müdürü vurup intihar girişiminde bulundu

Son dakika haberine göre, Etimesgut ilçesindeki Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde okul müdürü Şerafettin Ali G. ile hizmetli Murat E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Murat E., Şerafettin Ali G.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Okulda silah sesleri duyulurken, panik yaşayan öğrenciler, öğretmenler tarafından kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine okula gelen polislerin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Murat E., aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Sağlık görevlileri, Şerafettin Ali G. ile Murat E.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ankara Valiliği, ''Öğrencilerin okuldan güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır'' açıklamasını yaptı.