MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca 'müjdesini aldık' deyip duyurdu: Şimdi daha iyi korunma zamanı
ABONE OL
24.12.2020 - 20:17 | | AA

Son dakika: Bakan Koca 'müjdesini aldık' deyip duyurdu: Şimdi daha iyi korunma zamanı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca açıklamasında, "Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Koca 'müjdesini aldık' deyip duyurdu: Şimdi daha iyi korunma zamanı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 195 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 218 oldu, 254 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 33 bin 985 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 935 bin 292'ye yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712, vefat sayısı 19 bin 115, ağır hasta sayısı 4 bin 805 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım."



Son dakika: Bakan Koca müjdesini aldık deyip duyurdu: Şimdi daha iyi korunma zamanı




Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Bakan Koca güzel haberler verdi! Çin aşısının geliş tarihi belli oldu
İstanbul'da Çinli iş insanını kaçırdılarTürkiye ile Çin arasında maske ve tekstil ticareti yapan Çinli bir firmanın 4 mensubu, Türkiye'deki ticari ortaklarını ayartıp çaldığı iddiasıyla kendileri gibi Çinli olan bir iş insanını İstanbul'un göbeği sayılabilecek bir adresten güpegündüz arabaya atıp kaçırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrasında harekete geçen polis 4 saat sonra Çinli iş insanı H.W.yi kaçırılıp alıkonduğu adreste kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı

Son dakika! Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar arttırıldı

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Çinli iş insanını kaçırdılar

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Çinli iş insanını kaçırdılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet