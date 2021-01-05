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05.01.2021 - 12:38 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Bakan Soylu, '2021'in ilk haberi' deyip duyurmuştu! Görüntüler ortaya çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Şırnak'ta Gabar dağında düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bunlardan 2'si gri kategorideydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun '2021'in ilk haberi' olarak duyurduğu operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

CNN TÜRK Ankara muhabiri Ahmet Melik Türkeş operasyonun detaylarını aktararak şu bilgileri verdi; 'Operasyonun tarihi 3 Ocak 2021'di. Şırnak'ta düzenlenen operasyonda jandarma birliklerince 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Operasyonun görüntüleri de ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde bir hava hücum harekatı görüyoruz. Yani Jandarma Özel Harekatı, komando birlikleri helikopterle ile bölgeye taşınıyor. Ve işte burada sevk anının helikopterden inen güvenlik güçlerinin saniye saniye görüntüleri paylaşılıyor' dedi.

Bölgenin dağlık ve çalılılarla dolu ağaçlık olduğunu belirten Türkeş, ''Görüşün zor olduğu bir arazi ve bu arazide arazi taraması gerçekleştiriyor güvenlik güçleri. Taki teröristleri tespit edene kadar. 'Teslim ol' çağrısı yapılıyor teröristlere. Çağrıyı reddeden teröristler ateşle karşılık veriyor. Bu anda da sıcak çatışma yaşanıyor.İşte tüm bu görüntülerde Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki yani jandarmanın kullandığı Bayraktar TB2 SİHA tarafından saniye saniye görüntüleniyor ve Bayraktar TB2 SİHA teröristlerin bulunduğu mağarayı bombalıyor.

EL BOMBASI ATAN JÖH KAMERADA

Operasyon bununla da sınırlı değil. SİHA tarafından vurulan mağara daha sonra bir asker girişini genişletmek için buraya bir el bombası atıyor. Bu aşamadan sonra da teröristler etkisiz hale getiriliyor' açıklamasını yaptı.

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Bakan Soylu, '2021'in ilk haberi' diyerek duyurdu
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