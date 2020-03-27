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27.03.2020 - 12:56 | | AA

Son dakika... İşte Türkiye'de cuma namazı kılınan tek cami

Gelen bir son dakika haberine göre, Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı.

Son dakika... İşte Türkiye'de cuma namazı kılınan tek cami
Beştepe'de ilk tören gerçekleşti
Beştepe'de ilk tören gerçekleşti
Beştepe'de ilk tören gerçekleşti
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, giderek artan  salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma  namazlarının kılınmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan  cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam  etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze  giderilebilmesi adına Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde,  Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve  salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir." ifadesine  yer verildi.

Açıklamada, ayrıca vatandaşların Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali  Erbaş tarafından verilecek hutbeyi televizyonları aracılığıyla dinleyebilecekleri  bildirildi.

Son dakika... İşte Türkiyede cuma namazı kılınan tek cami

Son dakika... İşte Türkiyede cuma namazı kılınan tek cami

Son dakika... İşte Türkiyede cuma namazı kılınan tek cami

 

 

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