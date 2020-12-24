MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Bitlis'te tünelde feci kaza! Çok sayıda yaralı var
ABONE OL
24.12.2020 - 16:06 | | AA

Son dakika... Bitlis'te tünelde feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gelen son dakika haberine göre; Bitlis'te Buzlupınar Tüneli'nde bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika... Bitlis'te tünelde feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki Buzlupınar Tüneli'nde Engin Barış'ın kullandığı 46 DJ 952 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki 65 DS 828 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüyle otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar!

Baskında yakalandılar, böyle kaçmaya çalıştılar!

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son Dakika... İncirlik Üssü'ne hareketlilik! Uçaklar peş peşe havalandı

Son Dakika... İncirlik Üssü'ne hareketlilik! Uçaklar peş peşe havalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet