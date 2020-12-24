24.12.2020 - 16:06 | | AA
Son dakika... Bitlis'te tünelde feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Gelen son dakika haberine göre; Bitlis'te Buzlupınar Tüneli'nde bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Bitlis-Diyarbakır kara yolundaki Buzlupınar Tüneli'nde Engin Barış'ın kullandığı 46 DJ 952 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki 65 DS 828 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücüyle otomobildeki 4 kişi, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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