Son dakika... Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi Derya Sert anne oldu

Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert (32), 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.