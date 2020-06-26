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26.06.2020 - 10:26 | | DHA

Son dakika... Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi Derya Sert anne oldu

Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu.

Son dakika... Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi Derya Sert anne oldu

Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert (32), 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi.

Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi. 

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.

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