26.06.2020 - 10:26 | | DHA
Son dakika... Dünyanın ilk kadavradan rahim nakillisi Derya Sert anne oldu
Gelen son dakika haberine göre; Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, anne oldu.
Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert (32), 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi.
Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.
Define kazısı sonucu balçıkla kaplanan Dipsiz Göl tel örgüyle çevrildi!Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda define kazısı sonucu yok olan ve eski haline dönüştürülmesi için su takviyesi yapılan Dipsiz Göl'ün tabanı balçıkla kaplandı. Gölün tehlike oluşturması üzerine çevresi tel örgüyle çevrildi. Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Gölün altı balçık olduğu için göle giren birinin çıkamama riski var" dedi.