11.09.2020 - 16:28 | | milliyet.com.tr
Son dakika... F-16'lar havalandı! Akdeniz'de sıcak dakikalar
Gelen son dakika haberine göre; MSB, Akdeniz'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi' denildi.