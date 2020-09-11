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11.09.2020 - 16:28 | | milliyet.com.tr

Son dakika... F-16'lar havalandı! Akdeniz'de sıcak dakikalar

Gelen son dakika haberine göre; MSB, Akdeniz'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi' denildi.

Son dakika... F-16lar havalandı Akdenizde sıcak dakikalar

Akdeniz'de düzenlenen tatbikattan görüntüler! MSB paylaştıMSB, Akdeniz'de icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'na ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.
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