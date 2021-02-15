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15.02.2021 - 09:23 |

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal eden kişi sayısını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29.048 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı bildirildi.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. 8 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 12 Şubat Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 15 Şubat Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 29.048 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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