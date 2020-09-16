Son dakika! İstanbul TEM Otoyolu'nda TIR yangını

TEM Otoyolu Küçükçekmece mevkiinde Fatih Şahin yönetimindeki 34 GLU 55 plakalı vinç taşıyan TIR'ın motor kısmında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumu fark eden TIR şoförü aracı emniyet şeridine çekti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından TIR'da hasar meydana geldi. Yanan TIR nedeniyle Tem Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.