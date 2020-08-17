Son dakika... Kastamonu'da 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme!

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; 17.08.2020 tarihinden itibaren 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına, ilimizde kurulan semt pazarlarına 17.08.2020 tarihinden itibaren saat 16.00’dan sonra girmelerinin kısıtlanmasına, ilimizde yapılmakta olan düğünlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerinde bulunanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlardan sadece gelin ve damadın birinci derece yakınları ile dedeleri, babaannesi, anneannesi, amcası, dayısı, teyzesi ve halası olan kişilerin dışında kalan kişilerin 17.08.2020 tarihinden itibaren katılmalarının kısıtlanmasına, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00'de en geç gece 22.00 saatleri arasında, en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına karar verildi" denildi.