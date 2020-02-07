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07.02.2020 - 09:43 | | AA

Son dakika... Kritik FETÖ davasında karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulu'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na desteğe giden 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Son dakika... Kritik FETÖ davasında karar

Ayrıntılar birazdan...

Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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