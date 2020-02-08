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08.02.2020 - 04:54 |

Son dakika | Manisa'da korkutan deprem

Kandilli'den gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 3.8 olarak revize etti.

Son dakika | Manisa'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.

AFAD'da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak belirtti.

 

Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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