08.02.2020 - 04:54 |
Son dakika | Manisa'da korkutan deprem
Kandilli'den gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 3.8 olarak revize etti.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.
AFAD'da depremin büyüklüğünü 3.7 olarak belirtti.
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