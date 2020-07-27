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27.07.2020 - 09:01 | | DHA, İHA

Son dakika... Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi

Son dakika gelen habere göre; Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüs Yapıntı Mahallesi Zeytinlik mevkiinde devrildi. Mut Karaman yolu trafiğe kapatıldı.

Son dakika... Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi

Mersin'den son dakika haberi geldi. Mersin'in Mut ilçesinde Kıbrıs'a gidecek askerleri taşıyan otobüsün devrildiği bildirildi. Mut-Karaman yolu ise trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, KKTC'ye sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan Alaşehir Sarıkız Turizm firmasına ait sürücüsü öğrenilemeyen 45 KA 4777 plakalı otobüs, Mut-Karaman karayolu Zeytinalanı mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan durumları ağır olan askerlerin bulunduğu öğrenildi.

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