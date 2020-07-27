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27.07.2020 - 09:59 | | milliyet.com.tr

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mersin'de otobüs kazasında şehit olan 5 asker için taziyelerini iletti.

Bakan Albayrak'tan taziye mesajı

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Bakan Albayraktan taziye mesajı

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