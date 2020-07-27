27.07.2020 - 09:59 | | milliyet.com.tr
Bakan Albayrak'tan taziye mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mersin'de otobüs kazasında şehit olan 5 asker için taziyelerini iletti.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.
Nöroloji uzmanından Covid-19'a karşı uyarı!Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Covid-19’u belirtisiz geçirenlerin inme açısından daha büyük risk altında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, “Teşhis ve tedavi almadan iyileşen bu kişilerde, kanda pıhtılaşma riski daha yüksek. Ayrıca İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre Covid vakalarının yüzde 33’ünde, ileride Alzheimer demans gibi tabloların olabileceği de öngörüldü. Ölümler, vaka sayıları azaldı deyip rehavete kapılmak çok tehlikeli, maske mesafe hijyen ile bu virüsten korunmak gerekiyor” dedi.