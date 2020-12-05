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05.12.2020 - 10:14 | | DHA

Son dakika... Operasyon başladı! 153 tim etraflarını sardı

Gelen son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te 2 bin 571 personelin katılımı ile 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Son dakika... Operasyon başladı! 153 tim etraflarını sardı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan bülücü terör örgütünün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-16 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev aldı. 

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getiridi, 77 işbirlikçi yakalandı, 455 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği kaydedildi.

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