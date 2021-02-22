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22.02.2021 - 16:10 | | AA

Son dakika... Özlem Zengin'e hakaret! Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı

Gelen son dakika haberine göre, Adalet Bakanlığı, AK Parti'li Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle avukat ve arabulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Son dakika... Özlem Zengin'e hakaret! Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'döviz rezervi' açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda 'Merkez Bankası'nın döviz rezervi sıfırlandı' diyorlar, göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.
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