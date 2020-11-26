Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor! 5 terörist ikna oldu

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiği bilgiler şöyle:

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.