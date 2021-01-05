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05.01.2021 - 17:57 | | milliyet.com.tr, AA

Son dakika.... YÖK'ten Boğaziçi'ne atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili açıklama

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasıyla ilgili YÖK'ten son dakika açıklaması yapıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada, 'Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Rektör (adayı) olabilmek için, eski/yeni hiçbir mevzuatta, ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma koşulu aranmamıştır. Bir üniversitenin başarısı için rektör atama şekli elbette önemlidir, fakat atama süreci sonrasındaki performansı daha da önemlidir' denildi.

Son dakika.... YÖK'ten Boğaziçi'ne atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili açıklama

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.

Akademik kariyerinin en önemli aşamasını ve bu sürecin 7 yılını Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamış olduğu unutulmamalıdır

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