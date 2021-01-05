Son dakika.... YÖK'ten Boğaziçi'ne atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili açıklama

YÖK açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır.

Akademik kariyerinin en önemli aşamasını ve bu sürecin 7 yılını Boğaziçi Üniversitesinde tamamlamış olduğu unutulmamalıdır