Son depremler 8 Şubat AFAD - Kandilli | Az önce deprem mi oldu? İşte deprem haritası

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Bulundukları bölgede deprem meydana gelip gelmediğini araştıran vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathnanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine haberimizde yer verdik. Deprem listesine göre Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm depremlerin nerede ve kaç şiddetinde olduğuna bakmak mümkün. Ayrıca deprem haritası ile de depremin bulunduğu bölgeyi harita üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. İşte meydana gelen son depremler.

8 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

KAYSERİ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SİVAS'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre saat 01.01'de merkez üssü ilçeye bağlı Beştepe köyünde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 16.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Soğuk hava nedeniyle evlerinin önünde ateş yakan ilçe sakinleri ısınmaya çalıştı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

DEPREM HARİTASI



